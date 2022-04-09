歌手「阿妹」張惠妹2015年在台北小巨蛋演唱《三天三夜》，「震動效應」引發民怨，時隔7年，阿妹日前重返小巨蛋舉辦演唱會，仍造成周邊房屋震動。松山區中華里里長游吉興夫婦今上午前往台北市府前靜坐抗議，副市長黃珊珊中午至門口關心，游吉興的太太一度激動到向黃珊珊下跪，盼改善震動狀況。

張惠妹2015年在小巨蛋演唱《三天三夜》，全場歌迷嗨到邊唱邊跳，造成極大的震動效應，讓周邊居民投訴，小巨蛋為此增設規定，只要分貝數超標就斷電開罰的規定，俗稱「阿妹條款」，日前張惠妹再次站上小巨蛋開唱。

游吉興認為，演唱會過程中造成中華里多處房屋震動，已多次向市府反映，黃珊珊承諾改善，但演唱會開唱迄今，震動仍未改善。里長的太太陳情時，還一度激動向黃珊珊下跪，里長陳情後已離開，但阿妹仍有幾場演唱會將舉行，若仍無法改善，里民不排除再向市府抗議。

北捷公司副總經理楊秦恒說，市府在演唱會開始前，就陸續接獲居民反映，市府今天又收到陳情，會將居民相關訴求轉達給主辦單位，由於阿妹演唱會有部分比較熱的橋段，觀眾會站起來，多少會對場館周邊產生影響，會盡量持續宣傳，讓影響降到最低。

針對里民揚言無法生活，要再抗議，市府對主辦單位否有強制力？楊秦恒說，小巨蛋有震動規範，但這幾場監測，震動數據並沒有超過，盡量透過柔性勸導，讓觀眾能體諒周邊居民需求，希望讓觀眾看到好的表演，與周邊居民關係也會比較和諧。