歌手張惠妹時隔7年，阿妹日前重返小巨蛋，主辦單位事前做足準備，包括防震、防疫等措施。松山區中華里里長游吉興夫婦日前到北市府前靜坐抗議多處房屋震不停，游的太太更二度前往北市府下跪，希望能向市長柯文哲直接陳情。不過此舉曝光後，網友一面倒則是認為「拜託，不要再作秀了」、「有比地震搖？所以地震那附近的老人就嚇死？而且監測數據就沒超過，整天情緒勒索」。

據有到現場的市議員秦慧珠轉述，里長太太約從14日9時下跪至中午12時，對方認為陳情過後，狀況仍未改善，反而晃動更嚴重，眼看演唱會僅剩最後2天，很怕張惠妹跟歌迷越來越嗨，唱得更激情，希望市府嚴格監督。對此，委管台北小巨蛋的台北捷運公司重申，為兼顧演唱會及附近居民生活品質，市府、小巨蛋及主辦單位早在演唱會初期努力調整減振措施，場館硬體方面，音響以懸吊方式吊掛，地面式音響增加減震，調整適當低頻音量，降低音量及重低音喇叭。

相關新聞曝光後，有不少網友都在《LINE TODAY》相關報導底下留言，已有超過800則留言，很多人都表示「要驗證很簡單，檢視阿妹以後來辦的他人演唱會，看看會不會每次都來跪」、「阿妹趕快來高雄巨蛋三天三夜！跳起來」、「我住在那一帶，晚上其實沒有震也沒什麼聲音」、「好像只有阿妹被客訴」、「有事膩？」