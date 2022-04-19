台北衛生局18日公布一確診個案，只見他一週內有5天、同一時段出現在台北小巨蛋，衛生局解釋，個案為張惠妹演唱會工讀生，負責引導動線，與其他人員接觸不多，目前已匡列密切接觸者1人，並預計發送4萬7921則簡訊，提醒民眾如有相關症狀，請儘速快篩或就醫。。

台北捷運公司針對台北小巨蛋第一線服務人員疫苗施打，皆依中央及市府防疫政策執行，值勤時全程佩戴口罩，每日均量測體溫及實施健康監測。採最高規格防疫，每場演唱會結束後均針對觀眾席及公共區域全面大規模消毒。

衛生局指出，大型活動期間針對扶手、電梯按鈕等民眾常接觸的地方提升消毒頻率，每2小時1次；另指派專人於廁所清消，每1小時1次，並於廁所入口處增設酒精供民眾消毒使用。

北市衛生局接獲通知後即啟動疫調，該人員擔任工作人員期間負責動線引導，較無與觀眾及其他工作人員交談，其所屬公司於演唱會期間每5天進行快篩，目前已匡列密切接觸者1人，並預計發送4萬7921則簡訊，提醒民眾如有相關症狀，請儘速快篩或就醫。