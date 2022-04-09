周治平（右起）昨在台北舉辦演唱會，邀請鄭怡、江念庭擔任嘉賓。（尚時代文創娛樂提供）

周治平昨在台北舉辦演唱會。（尚時代文創娛樂提供）

周治平8日在台北華山舉辦演唱會，一開場帶來熱血沸騰的新歌〈一路瘋狂〉以及〈中年男子〉。雖然台下觀眾都謹守防疫規定帶著口罩，但仍掩藏不住內心的熱情和激動大聲合唱著。此外，〈中年男子〉MV女主角方季惟，也透過VCR祝賀周治平演出順利，好友哈林庾澄慶、王馨平、坣娜、葉璦菱、施孝榮、黃子佼等人也透過視頻給予祝福。

意外的是，身為歌迷的康康悄悄現身觀眾席，原來他除了透過影片祝賀，更用行動支持自己小時候的偶像周治平，掏腰包買了4張票帶親友進場欣賞周治平演出。康康雖然隱身在觀眾席，還是被眼尖的周治平請上台，全場觀眾報以熱烈掌聲及歡呼聲，康康還分享自己畢業旅行時，曾在台北聽周治平和黃大軍在民歌餐廳的演唱。

周治平隨後邀請康康合唱〈你依然在我心深處〉，雖不是事安排好的橋段，但康康一上台妙語如珠，戲稱周治平明明年紀大自己一輪，但為什麼自己看起來卻比周治平大一輪。把歡笑氣氛炒到最高點。不過康康一開口唱歌立刻收服所有聽眾的心，雖嘴巴說這首歌不是他最拿手的，卻又逗趣表示反正自己只有實力，並非靠外表，不如就來試試看，信手拈來的演出博得滿堂采。

周治平昨一連帶來了25首經典歌曲，中場更邀請40年交情的好友江念庭、以及民歌天后鄭怡擔任演唱會嘉賓。江念庭以一身低胸性感連身裙完美厚實的嗓音，詮釋爵士曲風新歌〈嘸啥人知的歌星〉，而鄭怡一出場，現場更是歡聲雷動、驚呼聲連連，鄭怡笑說每次只要遇到周治平，自己就好像有一個開關被打開，2人對話總是妙趣橫生。周治平開心感謝好友們及所有歌迷一路支持，不忘邀請大家參與4月16日在台中舉辦的此次巡演最後一場演出。