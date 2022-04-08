財政部今日公布海關進出口貿易初步統計，3月出口為435億美元，為歷年單月新高，年增率21.3％，為連續21個月正成長；累計前3月出口1209.3億美元，年增率23.5％。

進口以388.5億美元創下新高，反映出口衍生需求與原物料行情齊揚，年增率20.3％，累計前3月進口1054.6億美元，年增率25.8％。

3月出超46.6億美元，較去年同期增加10.8億美元；累計前3月出超154.8億美元，較去年同期增加13.9億美元。

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