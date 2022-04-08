史上最強 3月出口435億美元創新高、連21紅 16:182022/04/08 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 財政部公布3月出口(圖／吳靜君攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部今日公布海關進出口貿易初步統計，3月出口為435億美元，為歷年單月新高，年增率21.3％，為連續21個月正成長；累計前3月出口1209.3億美元，年增率23.5％。 進口以388.5億美元創下新高，反映出口衍生需求與原物料行情齊揚，年增率20.3％，累計前3月進口1054.6億美元，年增率25.8％。 3月出超46.6億美元，較去年同期增加10.8億美元；累計前3月出超154.8億美元，較去年同期增加13.9億美元。 《汽車股》2大事業向上 東陽3月、Q1營收為疫情來最佳 上銀3月、Q1營收 同期新高 #3月 #年增率 #5億美元 #累計前 #43 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《台北股市》外資3月出逃近1713億元 近2年最高 07:372022/04/08 財經 瑞昱3月營收104.49億 創歷史新高 11:222022/04/08 財經 《半導體》出貨暢旺 家登3月、Q1營收齊登次高 13:292022/04/08 財經 上銀3月營收突破27億 創42個月新高 11:442022/04/08 財經 佳世達 3月營收創歷史新高 04:102022/04/08 證券．權證 研華融程電 3月營收攀峰 04:102022/04/08 證券．權證 不畏深圳封城 智邦3月營收仍寫下歷史新高 16:162022/04/08 財經 《通信網路》中磊3月、Q1營收登同期高 訂單滿到年底 16:402022/04/08 財經 和大3月營收 創近41個月新高 15:542022/04/08 財經 《通信網路》年增3成 智邦3月營收登高 15:492022/04/08 財經 外資3月底持有人民幣債券規模 降至3.88兆 12:542022/04/08 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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