蘇揆在立院答詢指出，已啟動由政府徵用快篩試劑，會讓快篩試劑量足、價穩，但並沒要有免費提供，避免浪費。檢測族群多頭攻勢持續，ABC-KY(6598)、瑞基(4171)一路衝高，鎖在漲停，寶齡富錦(1760)、金萬林(6645)漲幅都在8%以上，近期表現剽悍的亞諾法(4133)、安特羅(6564)漲幅超過5%，泰博(4736)漲幅則在3%左右。

國內新冠肺炎的確診人數自3月底一路飆升，近日確診人數已突破500例，預期接下來數字可能會更高，疫情指揮中心指揮官陳時中指出，每劑家用快篩試劑目前價格約新台幣300元，未來通路售價至少在200元以下，並呼籲，未來會愈來愈便宜，不用囤貨。

泰博抗原快篩近一年多來銷售已破1500萬劑，因應來自各地方政府、公家機關、企業及一般人自主檢測的需求，調整抗原快篩試劑產能，將有利第2季的營收表現。另外，寶齡富錦、安特羅等第二季生產量將開到最大，雖然在政府徵收之下價格低於市價，但還是有利營收攀高。

由首季營收表現來看，由於3月底台灣疫情就開始擴散，泰博、寶齡3月及首季營收雙創同期高，法人看好，4月營收動能仍充足，有機會維持高檔水準。