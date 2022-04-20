疫情升溫，民進黨今中常會中常委關心快篩試劑；據轉述，身兼主席蔡英文總統會中表示，快篩試劑數量夠，政府會把配送跟銷售系統做好，確保價格每劑100元是政府的功課；民進黨祕書長林錫耀表示，上週民調，防疫往開放方向，多數人是接受。

據轉述，蔡總統指出，目前跟國外大概買了1億多的快篩劑，一天進口87萬劑，台灣國家隊一天產3、40萬劑，會快速配送到各地，目標是一劑100元，把配送跟銷售系統做好，確保價格是政府的功課。

據轉述，民進黨祕書長林錫耀報告時，提到根據內部上週民調顯示，大家疫情升溫，有點緊張、擔心，不過有做些民調，大家對往防疫開放方向，多數人是接受，請大家要有堅定信心，黨公職等要因應克服這個難關。

民進黨今中常會，中常委對於目前疫情升溫頗為關心，民眾對於目前防疫標準及措施皆不知所錯等議題。據轉述，中常委許淑華提到目前快篩試劑的現況及建議居家隔離，希望有配套跟指引，由身兼防疫指揮官的各縣市長錄製影片，告訴民眾如何居家隔離，還有藥劑配送等宣傳。

據轉述，林錫耀報告也說，要拜託黨公職幾件事，未來總統、院長、指揮中心有防疫論述跟指引，請大家協助對外公布、宣傳；除了指揮中心，黨部也會設計淺顯易懂指引，協助轉傳。