美國3月消費者物價指數（CPI）年增8.5％，創40年來高點，這波通膨竄升源自供給面，一旦問題解決，通膨下半年有望趨緩，根據歷史經驗，面對通膨及升息，美股後續表現仍可期，統計4月以來美股ETF表現，維持正報酬有3檔，隨俄烏衝突最恐慌時候已過，聯準會也正式啟動升息循環，市場逐步回歸基本面，可留意相關美股ETF投資契機。

群益投信表示，美國3月扣除食品與能源的核心CPI僅月增0.3％，讓市場存在3月通膨率可能觸頂的希望，投資情緒也不至於過度悲觀。回顧1980年以來，美國核心PCE年增率超標（高於2％）到回落、同時升息的環境，共有3次，分別是1987年、2004年、2018年，三次期間美股平均上漲17％，顯示美股在景氣及企業獲利持續增長下表現不俗，後續仍可期待，其中，抗通膨資產更是值得留意。

群益NBI生技ETF（00678）經理人曾盈甄指出，今年來的回檔修正，已使醫療保健股估值一度觸及20年來相對低位，不過包括醫療保險與製藥等大型價值股表現相對抗跌，國際間陸續朝向與病毒共存，由政策所帶動的疫苗剛性需求商機不容小覷。再者世界人口老化速度漸增，預期2022至2030年間，全球照護支出將超過15兆美元，當中以癌症用藥最大，其次為自體免疫疾病與糖尿病用藥，其餘如失智症用藥等同樣也具龐大的潛在商機，相關產業未來成長空間極大，因此生技醫療類股的中長期多頭趨勢不變。

群益道瓊美國地產ETF（00714）經理人李鈺涵認為，當前仍處低房貸利率環境，也促使投資人將現金換取較為保值的不動產對抗通膨，不動產需求逐步回溫，也進一步帶動REITs表現，道瓊美國地產指數主要成分股中，美國電塔公司、普洛斯公司及皇冠城堡。

美國電塔公司為出租電塔天線據點給予各種通訊產業，皇冠城堡為經營無線通訊塔台等基礎建設，兩者同步受惠5G爆發性基建發展；普洛斯公司為美國最大物流相關產業公司，更是疫情下受惠電商蓬勃發展的主流題材，道瓊美國地產指數成分股為前景看好公司，加上美國REITs股利率仍具吸引力，因此美國REITs後市表現可期。