俄烏談判出現重大進展，俄羅斯國防部決定大幅減少對基輔、切爾尼戈夫的軍事行動，且不反對烏克蘭加入歐盟。俄烏和平談判樂觀情緒提振市場，美股早盤全面開高，道瓊工業指數漲逾400點，那斯達克指數漲逾1%。

截至台北21點34分，道瓊工業指數上漲382.65點（或1.09%），暫報35338.54點；那斯達克指數上漲209.36點（1.46%），暫報14564.26點；標普500指數上漲48.16點（或1.05%），暫報4623.68點；費城半導體指數上漲71.52點（或2.02%），暫報3618.69點。

5大科技巨頭齊揚，蘋果、谷歌、臉書和網飛均有超過1%的漲幅，亞馬遜小漲0.6%；台積電ADR上漲1.93美元（或1.82%），暫報108.26美元；聯電ADR上漲0.09美元（或0.95%），暫報9.55美元。

WTI原油期貨跌破100美元關卡，下跌約5%，來到每加侖99.72美元；布蘭特原油期貨跌約5%，報每加侖103.41美元；黃金價格跌破1900美元關卡，下跌26.2美元至每盎司1896.4美元。