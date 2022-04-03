費城七六人好不容易送走班西蒙斯（Ben Simmons），但是他們之間的恩怨還沒結束！西蒙斯被賣到籃網之後，仍然試圖討回他被七六人球團扣住的薪水，美媒ESPN沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski ）爆料，西蒙斯已經提出申訴，要求七六人歸還他將近2000萬美元的薪資（新台幣5.7億）。

去年季後賽失利，七六人總教練瑞弗斯（Doc Rivers）做出對西蒙斯不利的評論，西蒙斯從此再沒有為七六人打過比賽。他本季年薪3300萬美元，球團去年10月扣住他另一筆825萬美元薪資（8月已領第一筆825萬美元）託管給聯盟帳戶，這筆錢預備做為罰款使用，隨著西蒙斯以心理健康為由拒絕出賽，他被扣住的825萬美元早已不足支付罰款（缺席1場例行賽要罰36萬美元），今年2月初累積約1900萬美元，他在2月10日被賣到籃網。

西蒙斯2019年獲得七六人續約頂薪5年1.7億美元，七六人本季以他違反勞資協議為由不斷罰他的薪水，西蒙斯雖然提出心理健康問題一度停止罰款，但球團認為他缺乏合理治療計畫又繼續開罰。此案將會交由聯盟與球員工會仲裁，依據規定必須在西蒙斯申訴後30日之內回應。

2017年11月對戰巫師，那是西蒙斯生涯第一個NBA球季，也是他首次被發現有嚴重的罰球問題。該場比賽他創下單節24罰的紀錄，全場29罰僅命中15球。