湖人總教練佛格（Frank Vogel）的飯碗即將不保了，開季前被看好爭冠的陣容卻打不進西區前10，他們6日敗於太陽之手，確定連附加賽都進不去。雖然不全是佛格的錯，但是湖人不能再忍受佛格了。美媒《Bleacher Report》記者Jake Fischer爆料，湖人打算撤換佛格，爵士總教練史奈德（Quin Snyder）、七六人教頭瑞弗斯（Doc Rivers）都是接任人選。

爵士確定取得西區前6名，成功晉級季後賽，史奈德接下來還有好幾場硬仗要打，他不願回覆合約相關的事，表示現在必須專注於球員與球隊，談論這類事情就是缺乏尊重。爵士內部並不平順，主力球星米契爾（Donovan Mitchell）、戈貝爾（Rudy Gobert）之間的心結未解，球隊近況不佳也是史奈德需要頭疼的事。

湖人考慮的另一個人選是七六人教頭瑞弗斯，他過去執教洛杉磯快艇，同個城市的湖人已經對他相當熟悉。七六人總裁莫瑞（Daryl Morey）季中成功買下昔日愛將哈登（James Harden），外傳莫瑞還可能找回總教練丹托尼（Mike D’Antoni），也就是當年在火箭的組合。如此瑞弗斯可前往湖人，假設史奈德離開爵士，瑞弗斯或許會去接替他。

此外還有前湖人總教練麥克布朗（Mike Brown），他2011-12球季執教湖人，2016年開始擔任勇士助理教練至今。曾在2012-13球季擔任湖人助教的克利福德（Steve Clifford）也被考慮，他近年擔任過黃蜂、魔術總教練。