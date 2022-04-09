LeBron James’ left ankle was recently reevaluated by Lakers medical staff, and it was determined that due to the ankle sprain James suffered in a game on March 27th, he will miss the remainder of the 2021-22 NBA season to allow for continued healing and an expected full recovery. — Los Angeles Lakers (@Lakers) April 8, 2022

「小皇帝」詹姆斯還是宣告提前結束了這個賽季！儘管湖人還有兩場例行賽要打，卻因為早就宣告無緣今年季後賽，為了保護詹皇，湖人官方9日正式宣布讓他本季剩餘賽事不再上場，這也代表詹皇退出聯盟年度得分王的競爭行列了。

「湖人醫療團隊針對詹姆斯的左腳踝傷勢再次進行評估，因為詹姆斯在3月27日的比賽經歷腳踝扭傷，將會缺席本賽季剩餘比賽，」湖人官方發推表示，「這將讓他可以全力進行復健，且期待他將可以完全恢復。」

詹姆斯也在第一時間發布社群媒體動態回應這個早該發生的消息，「我感謝這一切，以及大家的愛，雖然原本我希望這個賽事可用贏球收尾，但當我在球場上的時候，我為了這個賽季付出一切，大家秋天再見！」

這是37歲的詹姆斯生涯第19個球季，場均拿下30.3分、8.2籃板及6.2助攻，雖然暫居聯盟得分王，卻還需要打兩場例行賽，才能湊滿具備資格的58場例行賽，如今隨著詹皇提前宣告關機，就看他在下個球季，也就是生涯第20季能否續創高峰。