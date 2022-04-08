畢竟都已經確定無緣季後賽了，湖人做出輪休「三巨頭」決定也無可厚非！湖人官方8日宣布，「小皇帝」詹姆斯、「一眉哥」安東尼戴維斯與「忍者龜」韋斯布魯克都不會打今天與勇士之戰，同時湖人也提前宣告釋出老將阿里查，藉由清出球員名額。

前役輸給聯盟龍頭太陽之後，湖人提前宣告無緣今年季後賽，宣告不讓三巨頭繼續上場也屬正常，就算詹姆斯還需多打兩場例行賽，才有競爭年度得分王的資格，如今看來他也不太可能打剩下分別遭遇雷霆與金塊比賽，畢竟他還有腳踝傷勢。

不過比較讓外界訝異的是，湖人選在球季都快結束的當前，宣布把本季表現低迷的阿里查釋出，畢竟他本季場均只拿4.0分、3.4籃板，表現明顯徹底老化，被湖人提前解約並不意外，根據《ESPN》記者麥克曼納明爆料，湖人是打算提前跟新秀簽約。

麥克曼納明表示，目前湖人釋出阿里查之後，最有可能就是跟加布里爾或是其他新秀簽約，加布里爾本季場均5.7分、3.9籃板，雖然表現有點生澀，仍算是湖人不小心挖掘出來的新秀，所以湖人想要把他提前留下，也算理所當然的做法。