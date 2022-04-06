名人堂球星「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）顯然對於批評詹姆斯（LeBron James）一事惴惴難安。雖然詹姆斯沒有公開回應，但是賈霸在寫信給《洛杉磯時報》澄清之後，繼續又在《SiriusXM NBA Radio》節目上正式向詹姆斯道歉。

賈霸說：「我從高中時代就在媒體上發言，60年來我並不是每次都正確，周日那次就是如此。我完全沒有批評詹姆斯的意思，他對黑人族群、籃球場都是貢獻良多。我們之間可能有歧異，但我誠心誠意地向詹姆斯道歉，我要清楚讓他知道，我對他是無比的尊敬。如果他能接受，我會非常開心。」

美國時間本周日（3日）的事件，就是賈霸在湖人賽前頒發以他自己冠名的首屆「社會正義冠軍」，獲獎者是安森尼（Carmelo Anthony）。賈霸當天提到，詹姆斯過去一些言行很不像話，同時也做過很多好事，這讓他很難判斷詹姆斯的立場。

賈霸所指的不當言行，應該是去年11月詹姆斯對戰溜馬時大跳被聯盟禁止的「蛋蛋舞」遭到罰款。詹姆斯原意是在抗議聯盟的執法尺度，他不爽自己因為肘擊史都華（Isaiah Stewart）而被禁賽1場。賈霸當時批評詹姆斯「愚蠢、幼稚。」

另一次是去年12月，詹姆斯以「蜘蛛人」哏圖來質疑新冠肺炎和流感的差異，那次是發生在詹姆斯歷經「偽陽性」被聯盟隔離之後的事。賈霸出言批評詹姆斯誤導大眾對疫苗的觀念，要求他謹言慎行。詹姆斯解釋，他只是希望大家也不要忽略了流感的嚴重危害。