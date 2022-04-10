民眾黨主席柯文哲因不滿中評會建議撤銷苗栗縣議員提名，被爆料在內部會議中飆罵中評會主委、立委賴香伶辦公室主任林恕暉「誰家的狗，自己回去管好」惹議。對此，柯文哲今在其社群平台正式道歉，表示在內部會議中不當發言，造成對同志的傷害，他必須致歉。

柯文哲今（10日）在臉書發文表示，兩天來相關報導渲染，誇大的指涉，傷害黨的形象，自己也非常抱歉。台灣民眾黨的成立，希望帶來新的政治文化，但這個年僅兩歲半的小黨，「我們邊做邊學，不時被打趴」，大家雖然努力，但畢竟經驗不足，出現不少瑕疵，大家自我反省，提名過程很多要改進的地方，「我深自檢討，要道歉，也要改進」。

過去兩年，柯文哲稱，台灣民眾黨許多會議被媒體直播放送，其實很多內容還在討論階段，卻變成見光死，但自己依然堅持公開透明，大家理性討論建立制度，相信制度，不是相信個人。其實內部會議，自己也經常被嗆，但他相信眾人智慧超越個人智慧，釐清爭議，才是黨的最佳防腐劑。

柯文哲直言，儘管眾音喧嘩，但真理會愈辯愈明，除了繼續反省改進，繼續堅持理性、務實、科學，他也告訴自己要用更多的溝通，凝聚志同道合的同志，一起繼續前進！