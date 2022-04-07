就算一度面對21分大幅落後，可是只要杜蘭特開啟死神模式，就沒有人擋得住了！杜蘭特7日拿下全場最高32分，外加10籃板、11助攻的大三元演出，厄文也有24分、7助攻與8籃板，帶領籃網終場110比98逆轉擊敗地主尼克，繼續穩坐東區第8位置。

籃網面對少了蘭道爾坐鎮的尼克，竟從次節就被尼克拉開差距，關鍵出在籃網守不住巴雷特、柏克斯及托平等尼克球員火力，反觀籃網只有厄文發揮正常，半場拿下16分，杜蘭特竟然只拿9分，也讓籃網打完上半場，處於50比67落後。

尼克下半場雖一度擴大領先到21分，但籃網隨即靠杜蘭特與厄文火力追上，更在末節開始打出15比2攻勢超前，甚至打到最後1分30秒，籃網反以104比96提前取得穩定領先，關鍵出在杜蘭特開啟死神模式，光在下半場就轟23分。

籃網今天除了杜蘭特與厄文交出應有表現，塞斯柯瑞與米爾斯兩名射手也有各拿15分的穩定火力，幫助籃網成功扭轉局面；尼克以柏克斯24分最高，巴雷特雖拿23分、7助攻與7籃板，他的罰球卻是罰12中7，托平19分，希姆斯10分、13籃板。