根據《看台報告》記者平克斯7日搶先爆料，儘管七六人目前還在爭取更佳的季後賽種子位置，卻已經開始考慮如果今年季後賽，七六人再次出現虎頭蛇尾的尷尬情況，那麼七六人總教練瑞弗斯就有可能直接下台負責，改由丹托尼出任七六人教頭。

「根據我收到的幾個消息源爆料，如果七六人在今年季後賽走得不遠，那麼丹托尼就會獲得總教練職位邀請，重新和七六人總裁莫瑞、哈登合作，」平克斯表示，「在此同時，下台負責的瑞弗斯很有可能成為湖人帥位有力競爭人選之一。」

丹托尼曾在2016到2020年球季擔任火箭總教練，當時陣中除了擁有哈登，莫瑞也是火箭總管，3人早就有著很長的合作關係，哈登也很習慣在丹托尼的攻守體系下打球，不過丹托尼上季擔任籃網助理教練之後，本季並未找到任何NBA教職。

七六人目前拿下49勝30敗，位居東區第4位置，不過戰績跟塞爾提克、公鹿暫時打平，仍有可能衝到東區第2，只是今年季後賽都還沒開打，就開始傳出瑞弗斯可能下台的謠言，無疑將會帶來七六人內部很大「噪音」，就看瑞弗斯能否打破這些不信任聲浪了。