美股今天在科技股領漲下反彈收高，科技股那斯達克指數大漲將近2%。

道瓊工業指數上漲254.47點或0.74%，以34807.46點作收。

標準普爾指數上揚50.43點或1.13%，收在4511.61點。

科技股那斯達克指數大漲270.36點或1.95%，收14108.82點。

費城半導體指數攀升22.62點或0.66%，收3445.85點。（譯者：陳政一）1110323