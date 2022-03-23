美股反彈收高 科技股那斯達克指數大漲將近2% 06:392022/03/23 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美股反彈收高 科技股那斯達克指數大漲將近2%。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股今天在科技股領漲下反彈收高，科技股那斯達克指數大漲將近2%。 道瓊工業指數上漲254.47點或0.74%，以34807.46點作收。 標準普爾指數上揚50.43點或1.13%，收在4511.61點。 科技股那斯達克指數大漲270.36點或1.95%，收14108.82點。 費城半導體指數攀升22.62點或0.66%，收3445.85點。（譯者：陳政一）1110323 疫苗預約平台下台一鞠躬 4月起停止運作 慈湖陵寢潑漆逆轉免賠確定 竟是國防部逾2年才提告 #點或 #股那斯達克 #指數大漲 #收高 #2% 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 男子首次下海當詐騙集團取簿手 賺250元判刑一年 09:162022/03/22 社會 東航空難132人生死未卜 救援物資運抵、當地民眾踴躍捐血 12:102022/03/22 兩岸 《港股》大型科網股漲 港股中止連2黑 10:582022/03/22 財經 《國際經濟》俄烏戰事波及 韓GDP無奈遭降 16:092022/03/22 財經 聯準會發表鷹派升息言論 美股回檔 道瓊跌201點 06:302022/03/22 財經 《傳產》上季全國平均屋齡25.2年 六都中這裡就愛買新屋 08:082022/03/22 財經 防疫鬆綁、BA.2流行釀完美風暴 西歐疫情再起 14:082022/03/22 國際 宏蕾離婚監護權訴訟開打 By2妹突現身寺廟「穿睡衣跪佛祈禱」 13:532022/03/22 娛樂 《港股》港股揮別連2跌 阿里飆升 16:492022/03/22 財經 詐團假貸款冒名申辦數位銀行 供境外機房詐騙2000萬元 17:062022/03/22 社會 大學生把握青春挑戰機車環島24小時 深夜路口爆胎 12:592022/03/22 社會 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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