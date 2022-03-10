浩鑫（2405）營運持續回穩，近期於亞洲市場業務亦告捷，即將取得的新專案訂單聚焦網路監控及智慧零售相關應用，可望為其在營收規模持續增長之際，維穩毛利率的高檔表現，更為後續營運挹注動能。

受惠歐美部分貨運到港緩解訂單需求，旗下子公司暄達醫學的醫療氣墊床產品亦在市場需求穩健、產線維持滿載下出貨維持暢旺，推升浩鑫2月合併營收續以雙成長步調向上，月增15.77％、年增29.78％，達1.57億元。累計今年前兩個月合併營收2.93億元，年增17.77％。

展望上半年，浩鑫表示，儘管今年疫情持續，伴隨著全球多國選擇「與病毒共存」應對模式，經濟活動已略見逐步恢復正常，原於零售、服務及公共設施領域等電腦應用需求，也在回溫後加速了數位轉型的規畫。除近期於亞洲市場將取得新專案訂單外，公司自切入AI、影像、網路監控與醫療VR應用等相關需求市場，產品持續多元布局。

浩鑫預計旗下符合醫規認證的Panel PC將於第二季推出，同時也將持續投入強化在繪圖顯示與AI運算支援的產品研發，積極推廣各種應用的Kiosk產品，子公司暄達醫學也將因擴大產品線，迎接多元趨勢、聚焦科技醫療，以維持營運穩健增長。浩鑫亦預期，隨著整體營收規模逐步增長，毛利率維持高檔下，公司營運表現可期。