全台規模最大的國際兒童繪畫比賽－2022 TOYOTA全球夢想車創意繪畫大賽（TOYOTA Dream Car Art Contest）16日在活動網站上公布第16屆全國大賽金獎（共九名）、銀獎（共30名）及佳作（共150名）獲獎作品。為鼓勵兒童發揮想像力，TOYOTA汽車總代理和泰汽車（2207）自2004年起持續舉辦全球夢想車創意繪畫大賽，本屆在全台學童展現對藝術熱情報名下，最終徵得121,840件畫作，再次創下台灣國際兒童繪畫比賽徵件數紀錄。

和泰車表示，本屆得獎作品題材不僅相當多元，畫風更是富有藝術性，展現出台灣兒童們從「心」出發的無限想像力，將台灣豐沛的創作能量帶向世界。獲A組金獎的陳筠霏同學創作一台《飛天烏龜消防車》，除了可以飛到天空消滅高樓層的火外，烏龜的硬殼還能保護救火的人。甫獲得波隆那書展拉加茲獎故事類首獎的評審林廉恩老師表示，此作品構圖與配色生動活潑、富有故事性，讓人彷彿身歷其境。

獲B組金獎的謝沂叡同學創作一台《深海魷魚採礦車》，魷魚的觸角能採集深海礦產，採回的豐富礦產，可以轉換為能源，提供人們在海底觀光車體驗各式休閒娛樂。台灣繪本協會理事羅傑耀老師稱許其充滿驚奇的細膩畫風，讓人想細部探究這台與眾不同的「海底觀光採礦車」。

獲C組金獎的鄭畯耀同學創作一台《吸塵器垃圾車》，透過它可以幫助清潔人員，更輕鬆省力的清潔垃圾。評審國際知名插畫師黃昱銘老師稱許此作品簡約大方、用色明快大膽，從「以人為本」的角度出發，精準俐落呈現改善清潔環境的車子，強而有力的畫面令人印象深刻。

和泰車指出，本次獲獎的學童除了榮譽獎狀外，金獎得主可獲贈夢想車專屬藝術繪畫套組乙組、銀獎得主可獲得價值1,000元的圖書禮券。此外，全國大賽金獎的九件畫作將代表台灣參加世界大賽，與全世界的小畫家們切瑳琢磨，世界大賽獲獎者及獲獎者學校將可得共15,000美元獎學金。

和泰車表示，本屆全國大賽因新型冠狀病毒肺炎疫情影響，未舉辦實體頒獎典禮，獎狀及獎品將郵寄提供給得獎者。未來將持續關注學童藝術及創意能力發展，透過夢想車的主題，引導學童發揮無限想像力，畫下心目中的夢想車款，用創意感動整個世界。