北市一名1名養生按摩館的老闆，見有火辣性感的嫩妹小美獨自前往按摩，趁在按摩時，不顧小美反抗，強行搓揉她的胸部，還用手指觸碰她的下體，導致小美憂鬱症發作憤而提告，並要求80萬元和解金，台北地院審理後，依侵權行為損害賠償事件，判賠40萬元。

法官院調查，這已不是這家養身館內第1人受害，早在109年3月時養身館老闆就有將手伸進女客人內衣的紀錄。當時被害人小花在按摩中，遭到他伸入內衣中撫摸其胸部，小花已多次告誡並拒絕，但老闆仍不顧小花反對，強制將腳往上按摩至小花的胯下致鼠蹊部位，並用手碰觸其下體，小花又多次喊叫「不要」，老闆還是強行指侵得逞，小花一怒下大喊，並用腳踢老闆後才停止動作，依妨害性自主罪，判有期徒刑4年。

據判決書指出，小美（化名） 於109年7月，到在台北市1家養生會館按摩，該店老闆見小美身材姣好，又孤身前往，便不知悔改又起了色心，在進行按摩服務時，不顧小美的迴避、閃躲，仍強行以手搓揉她的胸部，並以手指碰觸小美下體，這是小美第1次前往該按摩店，兩人互不相識，但老闆卻對她上下其手，強制猥褻得逞。

小美受到侵害後，悲痛自責不已，導致事發後的第兩天就因為憂鬱症發作，服藥過量倒地，緊急送醫治療。

小美表示因為此次按摩的經驗，造成創傷嚴重，無法工作、就學，不敢再接近案發地點，對人產生不信任感且無法與人親密相處，且老闆已侵害小美貞操權、身體權、性自主決定權，故要求賠償80萬元，台北地院受審後依侵權行為損害賠償事件，判賠40萬元。