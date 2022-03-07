新竹1名梁男，懷疑前女友小婕（化名）在交往期間就與現任男友有聯繫，便相約見面查看其手機對話紀錄，事後還藉口將小婕帶至摩鐵強行性侵，新竹地院判有期徒刑3年，梁男不服上訴，遭高院駁回，維持原判決。

新竹市1名梁姓男子和小婕，兩人於106年交往，108年分手，梁男懷疑小婕在分手前就和現任男友韓姓男子有往來，於是約小婕出來談判，小婕因為受不了梁男的騷擾，請男友載她到梁男指定的地點碰面，小婕到了以後便上了梁男的車，拿出手機讓他查看對話紀錄，梁男則發現小婕在與他分手前就和現任男友傳曖昧訊息，一氣之下便開回原本的見面地點，有意毆打韓男。

然，韓男送完小婕就先行離開，梁男不滿撲空，便假藉要陪小婕等韓男，把小婕載到摩鐵，強行脫掉小婕的上衣、強吻她，不顧女方大喊與踹、踢等抵抗，強行指侵與性侵得逞，造成小婕右手腕2處1公分瘀青、左手腕1處1.5公分瘀青、右膝1處2公分擦傷、左膝2處1公分瘀青等傷害。

新竹地院受審後，法官考量兩人以30萬元和解，依強制性交罪，判有期徒刑3年，梁男不服提起上訴，因為聽聞和解金如果有按時支付可以減刑，並謊稱，自己已經付了5萬元，經高院法官再三和小婕確認後，發現梁男根本沒有付任何一毛錢，認定梁男犯案後並無悔過之心，還欺騙法官，無理由給予減刑，故維持原判決。