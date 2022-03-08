基隆屠姓娃娃機老闆去年3月邀約女店員（小卓）及員工的女同學（小美）至旅店續攤喝酒，屠男席間先是支開小卓，再對小美下藥並脫下其衣物企圖性侵，所幸小卓正好返回旅店，才阻止憾事發生。基隆地院近日審結，將屠男依觸犯藥劑強制性交未遂罪，處有期徒刑6年6月。

據了解，案發當天屠男要小卓邀約其長相貌美的女同學小美，一起到店裡二樓喝調酒狂歡，但意外被屠男妻子發現，氣憤的將3人趕出去。屠男則提議，前往市區某間旅店續攤，並宣稱擔心酒喝不夠，要求小卓至附近便利商店買酒。屠男見屋內只剩下小美，便燃起色心，使用藥物將人迷暈，並脫下其衣物準備性侵。

此時，小卓正好從超商返回旅店，發現房門被反鎖，趕緊敲門要求進入，卻看見小美衣衫不整、神智不清躺在床上，屠男眼見事蹟敗露，不斷向小卓宣稱，剛剛與小美進行性交易，會給她1000元，便慌張的拿起衣物逃離。旅店工作人員見屠男倉皇而逃，驚覺有異，立即報請警方到場處理。

據悉，小美恢復意識後，四肢發軟無法行走，甚至沒有力氣穿上衣物，員警研判被人下藥，趕緊將人送往醫院驗血、驗尿，果真驗出藥物反應。小美表示，屠男在未經同意要發生性關係，自己疑似遭到性侵。

檢警調查時，屠男否認犯行，辯稱兩人沒有發生性行為，當時是小美提出要到店內應徵工作，並開口預借工資才會給錢。基隆地院近日審結，法官認定，無證據證明屠男與小美有過性關係，但下藥部分屬實，且有性侵意圖，依觸犯藥劑強制性交未遂罪，處有期徒刑6年6月。全案可上訴。

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