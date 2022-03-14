吳姓男子拎著裝有毒咖啡包的透明紙袋過馬路，被眼尖警方看穿攔查逮捕。 （翻攝照片／石秀華高雄傳真）

警方清點發現，白色透明紙袋內共裝了20多包共重50多公克的Ｋ他命以及200多包毒咖啡包。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名吳姓男子13日凌晨拎著一只透明紙袋，小跑步經過大豐二路的路口時，剛好保安大隊特勤警方巡邏經過該處停等紅燈，眼尖的警方見吳男袋中裝滿疑似毒品咖啡包，隨即趨前攔查，吳男被警方攔下表情錯愕，警方清點發現袋中有200多包毒咖啡包、20多包Ｋ他命，當場依現行犯將吳男逮捕。

警方指出，保安大隊特勤警組13日凌晨零時30分許，在高市三民區大豐二路一帶巡邏，見21歲的吳姓男子提著白色紙袋小跑步橫越馬路，眼尖的警方發現吳男透明紙袋中放有多包疑似毒品的咖啡包，於是趨前攔查。

吳男當時因小跑步過馬路，沒發現巡邏車疾駛而來，見警方下車當場傻眼，警方盤查吳男身分，詢問袋中物是否毒品，吳男支吾其詞，最後坦承是毒品，警方清點發現，白色紙袋內共裝了20多包共重50多公克的Ｋ他命以及200多包毒咖啡包。

由於當時剛好路邊停放一輛賓士車，警方詢問吳男「是否和賓士車接頭進行毒品交易或交貨？」但吳男否認，辯稱機車停放在對街準備騎車，否認販毒，辯稱毒品是要自己吸食，但說詞未被警方採信，訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦，並持續向上追查毒品來源。

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