桃園市龜山警分局坪頂派出所所長孫維鴻、管區警員邱聖瑋17日晚間攜帶民生物資拜訪轄區內何姓原民家庭，並贈送物資，希望獨自扶養3名小孩的何男度過難關。

何南對警方到訪感到非常驚訝，原來是管區警員家戶訪查得知他是單親家庭，其母親代為照顧3名幼兒日前也因為中風而倒下，讓該家庭頓時生活拮据，何男遇到生活瓶頸不求人咬牙獨自照顧中風母親及三名幼兒的重擔，側面知道何男家庭狀況也知道個性堅強的他從不隨便向人求助。

孫維鴻、邱員主動的帶著民生物資前去探望該家庭，著實溫暖了何男的心，向員警萬分感謝，目前雖有社會局來幫助但是也將會尋求社會公益團體資源來幫助改善該家庭生活。

警方除了準備一些日常生活用品提供使用外，喜歡釣魚的同事也主動贈送新鮮的漁獲，昨日晚間主動拜訪該家庭提供民生物資，給予何男封閉的內心注入一絲社會暖流，讓他知道自己並不孤單，何男不斷感謝警方對他的關心，也表示自己會更努力保護這個家。