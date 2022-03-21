美股連續收紅穩定市場信心，台股距前高尚有千點待收復，投資人積極加碼可望較大盤更快速反彈的台股基金，其中台股規模最大的元大台灣高股息優質龍頭基金，規模直逼400億大關，加上元大投信旗下多檔台股基金群起規模創新高，三月以來獲申購逾百億，推升元大投信資產規模屢創歷史新高。

美股在聯準會正式啟動升息後，走出一波利空出盡行情，連續收紅帶動台股隨之反彈，三個交易日上漲逾600點，吸引買盤趁勢回補手中台股部位，特別是專業團隊操作、追求超額報酬的台股主動基金，更成為吸金焦點。其中元大台灣高股息優質龍頭基金規模來到385億元，即將重返400億，更突顯投資人此刻逢低買進高股息台股基金，上有資本利得、下有股息收益的可攻可守優勢。

法人指出，過去一段時間國際股市承受美國升息議題壓力，但正式進入升息後，頗有利空出盡之感，美股率先強彈而台股跟上重回半年線，市場重新反映全球與台灣經濟成長的正向基本面。據美銀3月預測，今年全球GDP仍將成長3.6%；而主計總處2月底也再上修台灣今年GDP成長率至4.42%，強勁的景氣表現支撐投資人信心，無畏外資賣超，積極逢低進場。

其中投資人最看重的，就是台股企業即將改寫新高的股利發放。據統計，目前已有逾300家企業擬配發現金股息創歷史新高，而彭博預估，今年上市櫃發放的現金股利上看2.5兆至3兆，是前所未有水準。因此可以發現在這一波「加碼」潮中，以元月才配出月配加年終配合計年化配息率18%的元大龍頭基金，與國民ETF 0056等高股息基金領銜獲投資人青睞。

而對於尋求資本利得成長的投資人，台股主動基金的超額報酬潛力深具吸引力，多檔基金在大盤尚在半年線震盪之際，規模就領先創新高。以台股基金專家元大投信為例，三月以來，元大高科技、元大2001、元大卓越、元大經貿、元大多福、元大店頭、元大新主流等多檔台股基金申購總金額超過百億，顯見投資人加碼力道。

法人表示，今年全球股市行情圍繞在利率正常化之上，升息議題勢必持續影響股市，加上指數已大漲兩年，難免震盪加劇，不過台股強勁的基本面成為最佳的支撐力道，不僅下檔有承接買盤，其中更不乏獲利上修個股表現遠勝加權指數，建議投資人可挑選大型投信所發行的台股主動基金，藉由專業團隊選股操作，更有機會在震盪盤勢中脫穎而出。