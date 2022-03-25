受減資事件拖累，長榮近期股價下跌逾16%，讓不少「水手」們哀鴻遍野，不過有投資人看好長榮將持續從塞港受惠，猛砸近5500萬進場買400張長榮股票，甚至喊出「永不停損」，引起網友們熱烈討論。

長榮15日宣布減資6成，將退還股東每股6元，並發配現金股利18元，合計配發24元現金，此事引發股價一連串崩跌，15日收盤價為158元，但今（25日）收盤摔至132.5元，短短8個交易日重挫25元、逾16%，讓不少投資人面臨虧損。

即使如此，長榮還是獲得大戶支持，有PTT網友今（25日）曬出對帳單，砸下近5500萬買進400張長榮，分別是200張均價135元、100張均價139元及100張均價139.5元，引起網友們熱議。

起初有網友質疑對帳單的真實性，但原Po霸氣貼出帳戶庫存，除價值5600萬的長榮外，還有3500萬的台積電、1900萬的南寶及25萬的上銀，總價值超過1.1億。

原Po也解釋重押長榮的原因，「隨疫情減緩，俄烏戰爭也打一個月，全球景氣復甦，貨運又開始塞港，準備大勢加碼，附上人權圖。」最後他也霸氣表示，永不停損，領股息也爽，睡公園面豪宅還是睡豪宅面公園就看這次了。

網友紛紛留言表示，「Respect大單出來就是推」、「400張光領個股息可以一年不愁吃穿買車隨便買了」、「400張... 出手真驚人」、「有錢人的快樂就是如此樸實無華」、「有神快拜」、「這個ID是年年賺爛的ID，先朝聖推等時間驗證」、「笑死，推文一堆比我菜的，給大戶尊重推」、「單壓5000萬，必須給個尊敬。」