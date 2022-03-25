台股加權指數25日開在17,695.80點，權王台積電（2330）開高在597元，帶動半導體及電子指數往上進攻，買單集中拉抬漢磊（3707）、強茂（2481）、台半（5425）等投信季底作帳個股，指數早盤在平盤上震盪，呈現小漲。

受到逢低買盤湧進半導體及大型成長股、再加上油價下挫帶動，美國四大指數24日全面跳高，延續最近這波的反彈行情。

道瓊工業平均指數3月24日終場上漲1.02％（349.44點）、收34,707.94點。那斯達克指數上漲1.93％（269.23點）、收14,191.84點。

費城半導體指數大漲5.13％（172.39點）、收3,532.72點。

元富投顧指出，聯準會（FED）的發言後，推估貨幣政策隨時有變數，投資人要注意國際熱錢流向。

台股17,376點年線關卡，成短線多空重要關卡，目前站上中，原則上可擇強布局，少量操作為原則。

現階段選股，優先選擇高殖利率或進入旺季產業股，操作觀念「型態突破買進或低檔築底買進」方式，電子股包括新唐、凌通、大同、昇達科和元太最具指標。

另外，非電子部分，鋼鐵和觀光股可觀察，包括允強、大成鋼、鳳凰和晶華是觀察重點，目前呈現漸轉強，逢低買進原則。比特幣出現拉回，4萬美元附近，美元指數99位置是觀察，目前震盪格局，未來走勢要追蹤。

近期台灣股市隨美股起舞，OTC跌深彈，集中市場跟著彈，外資內資仍未同調，未來台股狹幅整理機會大。

台股最重要的護國神山，台積電月線584元成短線多空，指數屬於跌深反彈，未來量能變化，將是本波觀察重點，5日均量達3,500～4,000億元以上，反彈才能持久。