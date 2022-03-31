周三美股四大指數收黑，台股今以17754.10點開出，上漲逾13點，隨後漲勢收斂一度翻黑，出現平盤震盪，台積電開盤小漲2元，隨後翻黑一度下跌3元至597元。

美股四大指數皆墨，道瓊下跌65.38點（或0.19%）至35228.81點，那斯達克指數挫低177.36點（或1.21%）至14442.27點，標普500指數跌29.15點

（或0.63%）至4602.45點，費城半導體下挫116.96點（或3.23%）至3508.62點。

台股昨（30日）漲191.9點，以17740.56點作收，成交值新台幣2973.14億。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步買超，合計買超299.64億元，自營商買超56.34億，投信買超22.01億，外資及陸資買超221.29億。

統一投顧董事長黎方國看好台股短線有跌深反彈的利多，但他也提醒，後續市場焦點仍在Fed升息壓力，因此不能太樂觀，且戰爭結束對股市是有利有弊，一旦戰爭平息，Fed態度也恐更為鷹派，預期加權指數將在季線、約17,900點，及月線、約17,450點之間震盪。