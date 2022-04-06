台股今年初開盤迄4月1日共57個交易日，集中市場總成交值為17兆6,383億元，市場日均值為3,094.44億元，股票成交量週轉率為31.93％。國票投顧本周看好五大題材類股，包含：ABF載板股、網通股、電池股、特用化學股、IP矽智財股等；預期本周指數在17,400-17,900點區間震盪。

國票投顧彙整資訊分析指出，近期四項國內外利多因素：

1.清明連假過後，台股大致都有不錯表現，以近10年數據來看，清明連假後1日大盤上漲機率有6成，而且平均漲幅從後1日的0.04％、後5日的0.60％、後10日的1.01％、後20日的1.35％，呈現一路增加，以此趨勢來看，台股後續應有高點可以期待。

2.拜登宣布將釋出1.8億桶戰略儲油，國際油價回落至近2周多來的低點，通膨疑慮得到緩解，有利全球股市維持相對樂觀氛圍。

3.雖連假過後當週只有3個交易日，不過仍有聯電、旺宏等科技公司參與法說會，另還包含近期熱門股智原，有機會帶動電子類股的成交比重，並提供台股回穩向上的動力。

4.雖台股上周走勢較為震盪，不過在3/28、4/1皆有留長下影線，意味下檔具備強勁支撐，且大盤周KD已成功轉為黃金交叉，以此來看，指數有望展開一段回升行情。