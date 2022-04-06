經過4天的清明連假後，台股今（6日）以17484.19點開出，下跌超過170點，隨後跌幅擴大至逾200點，台積電早盤一度大跌14元觸及575元，此外，電金傳產族群皆無力撐盤，長榮、陽明跌逾2%，富邦金與國泰金則出現近1%的跌幅。

周二美股四大指數皆墨，道瓊下跌280.70點（或0.80%）至34641.18點，那斯達克指數挫低328.39點（或2.26%）至14204.17點，標普500指數跌57.52點（或1.26%）至4525.12點，費城半導體指數下挫155.13點（或4.53%）至3269.82點。

台股上周五（１日）收跌67.88點，收在17625.59點，成交值2286.54億，三大法人合計賣超97.51億，自營商賣超1.34億，投信買超9.8億，外資及陸資賣超105.97億。近期成交值多落在偏低的2200億左右，顯示投資人追價意願低，觀望氣氛濃。