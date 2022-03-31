隨著韓國、菲律賓、新加坡等國都在提出相關配套措施的狀況下開放邊境，台灣何時能「打開國門」成為關鍵焦點，台積電董事長劉德音罕見表態，他認為在後疫情時代，台灣已到了要做重要決定的時候，希望政府能用科學資料做決定，開放也要有相關配套措施。此番發言引起網友們熱烈討論，許多人認同劉德音的說法，甚至有網友分析，台灣政府遲遲不開放邊境的原因與年底的縣市長選舉有關。

工商時報報導，劉德音昨（30日）以台灣半導體產業（TSIA）理事長身份主持及致詞，劉德音提及，「在後疫情時代，包括韓國、菲律賓、新加坡等臨近國家都已經陸續開放邊境，台灣已到了要做重要決定的時候，希望政府能用科學資料做決定，開放也要有相關配套措施。」

此外，今年世界半導體理事高峰會原本預計5月在台灣舉行，但因為新冠肺炎疫情關係，實體會議再度改為線上進行，劉德音說：「本來敲定5月舉辦，連飯店都訂好了，結果台灣疫情再度升高，政府無法開放邊境管制，造成這次會議得再改為線上舉行。」

劉德音罕見對何時開放邊境議題表態，引起PTT論壇網友們熱烈討論，許多人認同劉德音的說法，「笑死，連劉董都看不下去」、「全世界都嘗試要開放邊境，就只有台灣大陸」、「連台積電都看不下去了，永遠鎖國下去XD」、「病毒如果永遠不消失，台灣就永遠不開放嗎？」、「支持劉德音，開放邊境是必要的。」

有不少人提到台灣政府遲遲不開放邊境，最大原因與選舉有關，「我是執政黨的話大概就…選舉後再來考慮解封，目前持續觀察」、「選舉考量還是一大因素，台積電都出來說話，引起討論」、「確診暴增怎麼選舉」、「講白了就為選舉啊，因為之前恐慌散播太嚴重，剛開放前三個月沒打疫苗的一定會掛一批，之前散播恐慌太嚴重，怕責怪到政府頭上。」