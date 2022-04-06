大陸疫情升溫，昨單日本土新增確診病例突破2萬例，寫下疫情爆發以來新高，有媒體指出，Omicron迅速傳播對大陸經濟造成巨大打擊，分析師為了更及時掌握大陸經濟現況，轉向觀察一些較不傳統的指標比如百度指數等，該指數適合追蹤城市之間的智慧手機活動，統計至至4月3日為止的7天，該指數較去年減少逾48%。

《經濟學人》以「Omicron正在對大陸經濟造成巨大打擊」為題撰文指出，用非傳統指標衡量大陸經濟，有時候更為準確，除了百度提供的每日移動指數驟減外，野村大陸首席經濟學家陸挺表示，大陸地鐵旅運量也顯著下滑，截至4月2日為止的1週數據，大陸8大城市的地鐵旅運量與1年前相比減少34%，上海多條地鐵線路關閉，旅運量更是暴跌93%。

陸挺進一步指出，追蹤經濟分配系統的快遞與貨車數據同樣雙雙下滑，在4月1日結束的1週，快遞公司的快遞服務指數與1年前相比減少近27%，萬得（Wind）彙編的公路貨運指數下滑12.8%，在去年年底該項指標曾經上漲7%，但如今明顯陷入衰退。

文章指出，外界對大陸官方發布的經濟數據抱持懷疑態度，舉例來說，包括房屋、建築物、機械設備、工具等的固定資產投資（Fixed Asset Investment），名目上年成長12.2%，但實際上，水泥和鋼鐵產量卻下降超過2位數，這樣的數據明顯不合理。

陸挺說，他們的團隊正在觀察大量數字，在最新的報告中，分析從瀝青生產到電影票銷售等20個非傳統指標，他表示，如果七到八成的經濟指標都在惡化，那麽可以確信大陸的經濟成長正在惡化。