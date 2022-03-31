台股加權指數31日開在17,754.10點，權王台積電（2330）股價開在602元，但隨即由紅轉黑，IC設計龍頭股聯發科（2454）也回測900元關卡，高價股漲互現，資金拉抬智原（3035）、神盾（6462）、新唐（4919）等IC設計股，台股指數早盤在平盤上下震盪，清明長假前，觀望氣氛濃厚。

俄軍轟炸基輔近郊帶動油價跳漲、再加上關鍵殖利率曲線陸續倒掛讓人們不敢大意，使得美國四大指數全面下挫。

道瓊工業平均指數3月30日終場下跌0.19％（65.38點）、收35,228.81點。那斯達克指數下跌1.21％（177.36點）、收14,442.27點。費城半導體指數下挫3.23％（116.96點）、收3,508.62點。

統一投顧指出，俄烏談判後未見實質進展，歐美對俄羅斯的經濟制裁，造成通膨加劇，聯準會（Fed）主席鮑爾及多位官員支持5月升息2碼，Fed官員態度集體轉鷹。

經濟部決議電價暫時凍漲，舒緩通膨以及企業營運壓力，台股大漲創近期收盤新高，下檔月線及年線支撐強勁，且短線技術指標偏多。

不過，清明長假將至，預期投資人觀望氣氛轉濃，且市場不確定因素多，維持謹慎選股，短打操作建議，選股以資料中心概念、車用相關、高殖利率概念股及通膨漲價受惠股為主。