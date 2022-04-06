美國Fed強硬鷹派令市場擔憂，周二美股全面表現疲弱，加上兩岸疫情憂慮，周三連假後台股開盤一度大跌244.52點至17381.07點，電子、半導體、電子零件封城封住走勢，股王易主由上櫃個股奪下，然隨後金融股翻紅馳援，生醫、化工多題材多檔亮燈，鋼鐵也成功翻紅，大盤跌幅收斂，守住月線、年線、17500關卡。加權指數收跌103.09點或0.58%，報17522.50點，成交量2618.7億元，不到3000億元；櫃檯指數收跌1.50點或0.69%，報215.05點，成交量571.85億元。

權值王台積電(2330)終場下跌11元或1.87%，收578元，月線告失。聯發科(2454)、聯電(2303)也分跌2、3.4%，台積電、聯發科仍力守年線，績優的鴻海(2317)則逆勢收漲0.48%報105元。

台股股王爭霸戰，經過多日纏鬥，平手後分出勝負，高價排名也有所異動，信驊(5274)奮起急拉紅盤至3330元最高，超車下跌3.62%失手3200元的矽力-KY(6415)，台股再寫股王新紀錄，而信驊也成為台股首家由上櫃公司奪得股王寶座的個股。股王股后都是目前市場最夯的IC設計股，具有小股本、籌碼穩定的特性，成為外資法人力拱的標的。高價股周三成交金額放大但走勢疲軟者，矽力-KY收報3195元、譜瑞-KY(4966)、大立光(3008)、AES-KY(6781)皆跌幅超過4%，力旺(3529)、祥碩(5269)等高價股也都失落下跌。

台灣本土疫情開始升溫確診病例數大增，檢測快篩需求可望進一步成長，生醫族群個股題材也豐富，上市櫃生醫指數齊揚，成為盤面的多頭人氣焦點。亞諾法(4133)、全宇生技-KY(4148)鎖在漲停板，泰博(4736)、圓點奈米(6797)、寶齡富錦(1760)漲幅同樣高亢；逸達(6576)前列腺癌新藥在美上市，股價漲逾3%；仁新(6696)子公司送件申請在美上市，漲幅在4.5%以上。

傳產方面，航運族群中櫃(2613)強漲9%成支柱、航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)翻紅起飛，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)則跌幅落寞。鋼鐵股龍頭中鋼(2002)收紅，長榮鋼(2211)、新鋼(2032)等族群熱門股續揚。

金融類股指數終場衝上1927.41點，收漲1.95%榮登上市類股漲幅之冠，收盤價更刷新1997年7月21日所締造的前高，改寫近32年新高。金融股近來受惠於美台同步啟動升息循環，在未來存放款利差可望擴大，法人推估一年可望增加數十億元收益下，帶動獲利基本面成長，成為亂世中的英雄。

統一投顧指出，除了美國升息、縮表、3月會議紀要內容，也關注兩岸疫情狀況，目前上海持續封城恐已影響當地對PC、智慧手機與電視等消費性電子，為基本面蒙上陰影，加上台灣疫情也有升溫跡象，近期市場不確定因素多，維持謹慎選股，短打操作。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，技術面來看，台股仍差最後一段底部確立的過程，預期台股跌深反彈後，第2季修正壓力仍大。但他認為，台股仍有企業獲利與高股息保護，在類股操作上，可留意半導體供應鏈、新產品或新規格題材個股，伺服器、電動車與汽車電子供應鏈、高股息殖利率兼具成長性次族群、上半年景氣落底反彈類股，以及受惠解封的航空類股都是著墨點。