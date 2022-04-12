歐美股市大震盪，台股也難置身事外，近期大盤高檔震盪居多，加上台灣新冠疫情爆發，以及中國大陸封城延長影響，台股11日下跌236.17點，跌幅1.37%；而今晨美股四大指數全部血染，10年期美債殖利率飆至2.8%。市場法人表示，台股雖然基本面佳、高殖利率，中長多格局不變，但近期市場震盪劇烈，建議投資人可善用槓反ETF操作，在市場動盪之際仍能創造獲利契機。

統計投信發行的台股反向ETF計有群益臺灣加權反1（00686R)、富邦臺灣加權反1（00676R)、國泰臺灣加權反1（00664R)、元大台灣50反1（00632R)，可供投資人避險或反向操作台股時做參考。不過，目前市面上台股槓反ETF管理費最高來到1%，而最低的管理費僅0.3%，不同業者所收取的費用率最多可差至3倍以上，投資人可別小看這筆隱形支出，以管理費來看，長期累積下來也是相當可觀的數字。

群益投信表示，台灣股市跟著國際股走勢，短線上仍將呈震盪整理格局，台股投資環境瞬息萬變，產業輪動快速，選股不易，投資人可善加利用台股槓反ETF靈活操作，在多頭市場時利用槓桿型ETF放大投資效率，在市場高檔或劇烈震盪時，可利用反向型ETF進行避險，甚至在市場整理階段創造獲利機會，充分掌握台股多空投資契機。

群益臺灣加權反1ETF(00686R)經理人洪祥益表示，美國聯準會（Fed）為了打擊通膨，不惜壓抑經濟表現，加速升息馬力，台股後市仍須觀察疫情、國際政治情勢、資金動向以及企業財報表現等變數，雖然台股基本面佳、殖利率高，不過技術線型已反應現階段指數下行的風險，因此，避險策略上建議買進作空的臺灣加權反一ETF，以因應指數下跌。