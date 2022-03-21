兒童節前夕，心傳愛關懷協會與大蘋果小太陽活力平台招待南台中家扶200戶受助家庭合計508人，在台中花市旁廣場舉辦親子嘉年華活動，除費心安排精彩表演節目、園遊會攤位之外，還有發送民生物資和書包文具，家長和孩子都很開心，滿載而歸。

心傳愛關懷協會理事長林佳保表示，該協會秉持「取之於社會，用之於社會」初衷成立，會員是一群默默付出的愛心慈善家，固定每月有公益關懷行動，幫助弱勢。

大蘋果小太陽活力平台由一群熱心公益，來自各行各業的朋友組成，該平台發起人陳圓圓指出，本身是南投人，921家鄉受創嚴重，號召朋友一起幫忙，因著大家想助人的善念成立，至今已超過二十年，每個月都會針對老人或兒童的需求，到全台各地的原鄉、偏鄉關懷或是辦公益活動，提供物資、書包、冬衣、救災車輛給需要幫助的對象。

每場公益活動陳圓圓一定親自出席，從事前探訪需求、拉資源串聯到捐贈，不假他人之手，她凡事親力親為，起初只是身邊好友投入行善，到後來變成粉絲團有上萬人的活力平台，真的很感謝大家的信任及共襄盛舉。

疫情嚴雋期間，陳圓圓有感身處都會區的家庭一定更加辛苦，因為都會區開銷相對較高，一旦家庭遭遇停業或被資遣，對生活的衝擊很巨大，因此去年大蘋果小太陽活力平台捐贈500份食品物資給南台中家扶的受助家庭，提供生活補給。

今年與心傳愛關懷協會一起主辦親子嘉年華活動，希望帶給扶助家庭有吃有玩、親子同樂的美好回憶，現場有魔術表演、唱跳秀、義剪、各式美食等，相當豐富。

南台中家扶主任王金敦表示，非常感謝大蘋果小太陽活力平台和心傳愛關懷協會的資源串聯，此次招待活動規模盛大，受助家庭報名相當踴躍。在熱鬧的台中都會區內，弱勢家庭的貧困景況不曾減少，謝謝大蘋果小太陽活動平台與心傳愛關懷協會會員們的出錢出力，將每一份愛心傳遞到家扶，讓社會增添更多溫暖，讓受助家庭更穩定生活。

弘光科大美髮系是這次響應的單位之一，陳圓圓表示，該系已參加平台的公益活動很多年，有些同學即使畢業後，還是主動說要回來幫忙一起做公益，令人覺得感動，她鼓勵孩子們，社會服務要從小做起，以後出社會就會是一個有愛的人。

炒飯超人、御饌臻品、台中市時代獅子會、中華玉線玄門真宗教會恩主護到會、造福苗栗基金會等也都是強力支持，合計有超過50個單位響應，其中義務參與活動演出的有艾思爾娛樂有限公司、WooHoo派對樂團、魔幻千金YUMI、中國好聲音Willis威黎獅、妍魅閣執行長梁布丁、溜溜球達人楊元慶、起而行音樂孟慶而、鈴極限表演團，精彩的演出獲得觀眾如雷掌聲。