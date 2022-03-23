元宇宙話題自去年起掀起風潮，義隆(2458)搶搭順風車，轉投資義明延伸手機光學感應器的感知技術，積極進軍元宇宙(Metaverse)，有多款晶片支援並陸續量產出貨。

義明科技表示，針對AR/VR系列產品，近幾年推出的頭戴式顯示設備來看，在光學技術的進步下，跟過去的產品相比，現在的頭戴式裝置已經在小型化、輕量化方面，獲得明顯的進步。義明發佈AR/VR系列光學感應器，最令人驚艷的是超低功耗的近接感應器(P-Sensor)，近接感應器偵測頭戴式裝置是否在使用中或已移開，對裝置省電管理非常重要。

義明以一立方毫米的晶片體積、小於10微安培的操作電流，領先業界，可以延長三倍的操作時間。它並含內建串擾光線補償功能，讓系統廠可以在產線進行串擾校正，大幅降低組裝公差產生的不良率，目前該款晶片已經導入美系XR平台大廠中，並於日前於MWC展覽會展出，後續並推廣到相關系統組裝廠中。

在AR應用上，使用者對顯示影像的體驗是非常敏感，環境光感測器可調整電子產品螢幕亮度達人類眼睛可接受的亮度，此元件不單可節省能源，更可延長電池壽命。義明的環境光感測器(Ambient Light Sensor)，以2x2x0.5毫米尺寸，可以偵測到0.001 Lux(勒克斯照度單位)，展現晶片優異的性能。

另外，AR/VR頭盔手勢人機界面的重要性有如手機的觸控界面，義明的手勢感應器，提供演算法參考軟體，已配置在各種物連網裝置多年，在頭戴式裝置，提供關鍵的人機界面方案。