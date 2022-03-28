電動車產業夯爆，全球廠商紛紛搶食市場，然而近期卻傳出南韓電池製造商與美國車企出現隔閡，有知情人士透露，美國汽車製造商通用與福特要求韓企LG及SK共享更多電池機密技術，但遭到拒絕，此事揭露美韓合資企業上的矛盾，更突顯雙方未來合作的不確定性。

日經亞洲評論報導，據南韓汽車產業的相關人士透露，通用汽車已要求合作夥伴LG Energy Solution分享部分電池技術，而福特汽車則在與SK Innovation旗下電池製造部門SK On的合資談判中提出共享電池技術的要求。

通用在雙方協商過程中以「確保電池的安全性」為由索取與穩定性直接相關的電池實測數據，讓專家擔心，如果追蹤數據，可能會暴露電池設計與製造有關的技術，「即使是很小的訊息，對汽車製造商都會有很大的幫助。」

不過因為通用汽車本身擁有電池工廠，LG擔心其技術會遭通用竊取，SK則因為福特也會向其他供應商購買電動車電池，憂慮其電池資訊會在此狀況下遭外流給對手廠商。

南韓東亞日報則報導，美國通用、福特等汽車製造商的終極目標是實現車用電池的自給自足，與國外廠商合作只是過渡期，而韓企目前無法拒絕主要合作夥伴美國汽車製造商的要求，只能提供部分資料。

鑒於歷史經驗，技術洩密是電池製造商的一個大問題，且如果技術共享的拉鋸戰持續下去，美國及南韓在電池生產方面的合作可能會陷入停滯，而在這種情況下，大陸廠商可能會從中獲利。

此事也讓不少人想起去年美國商務部為了掌握解決晶片荒的主導權，要求三星、SK海力士、台積電及英特爾等多家晶片業者繳交庫存、訂單及銷售數據的問卷，當時就曾引起不小爭議。