美國政府提議與韓國、日本和台灣地區組建「晶片四方聯盟」（Chip4），意圖利用這一組織將中國大陸排除在全球半導體供應鏈之外。韓媒認為，韓國政府和企業難以接受美方提議，因為中國是韓國半導體企業相當重要的市場，三星電子、SK海力士均在中國建有工廠，其產品在全球市場上佔有重要份額。

陸媒《環球時報》引述韓國《首爾經濟》報導稱，據韓國半導體行業和政府消息人士消息指出，近日美國拜登政府向韓方提出了上述提議。在美國看來，如果能將在晶片領域擁有全球一流水準的韓國、全球最大晶圓代工企業台積電，以及在半導體材料、零部件、設備技術上存在感極強的日本聯合起來，就將搭起對中國的「半導體壁壘」。

首爾大學半導體共同研究所所長李宗昊稱：「三星電子、SK海力士等韓國半導體企業在華業務比重較大，恐難以接受美國政府的提議，需要政府與企業緊密溝通進行應對。」

報導說，2021年9月美國政府以「穩定晶片供應」為名逼迫晶片企業共用核心資訊，引發廣泛質疑。韓國《金融新聞》對此發表社論稱，一旦「晶片四方聯盟」按照美國想法成立並運作，那麼對中國「或許是致命的」，未來不排除韓國要被迫選邊站。韓國尹錫悅政府即將上台，而艱險正在前面等待。

新當選韓國總統的尹錫悅一般被認為對中國採取較強硬立場，不過，不少分析人士認為，近年來韓中關係不佳，尹錫悅競選時為選票考量採取對中強硬態度以爭取選票是可以理解的。半導體產業是韓國對外輸出的重要產業，對中國採取敵對關係將不利於多家韓國半導體產業在中國的營運與發展，未來當選後是否持續採取強硬路線仍有待觀察。