WISH期盼發行專輯後有機會跨海與台灣粉絲再見面。（RICHINING提供）

韓國新生代男團「EPEX」即將推出第3張迷你專輯，在這之前隊長WISH獻出中文翻唱初體驗，挑戰許光漢的歌曲〈一日〉，從練習生時期就開始學中文的他，一直都抱著「想唱中文歌」的心願，至於為何會選這首歌，他表示：「周邊的大家也都說這首歌很適合我！」

為什麼會選這首歌，從練習生開始就一直在努力學習中文的WISH表示因有較多機會接觸的狀況下，對中華圈文化相當感興趣，內心想著如果有機會，希望能唱1首中文歌，恰巧碰上公司的翻唱企劃，先前是隊友BAEKSEUNG挑戰了日本饒舌歌手「空音」的〈Hug〉，他透露自己在選歌的時候，因為台劇《想見你》而認識許光漢，進而決定翻唱這首作品，且大家都覺得很適合他，所以最後才做出這樣的選擇，錄音過程也相當愉快。

WISH說：「能夠用自己喜歡且努力學習中的語言演唱、翻唱歌曲是一種非常大的榮幸。這是我第1次從頭到尾用中文唱完1首歌，對我來說這是非常有意義的經歷。」在練習和錄製這首歌的過程中，讓他在心中默默立下目標，今後想要更加努力地學習中文，更希望台灣歌迷們也會喜歡這次的中文翻唱影片，之後也會挑戰更多其他語言歌曲！

「EPEX」由WISH、KEUM、MU、A-MIN、BAEKSEUNG、AYDEN、YEWANG、JEFF所組成，他們預計在4月11日推出全新作品，迷你專輯取名為「Prelude of Anxiety Chapter 1. ‘21st Century Boys’」，官方YouTube在最近也陸續釋出主視覺等影像，他們也期盼發行後能有機會跨海與台灣粉絲再見面。