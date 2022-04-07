《霞》的用樂日本音樂家清水靖晃以薩克斯風詮釋的巴赫《無伴奏大提琴組曲》，舞者融入自身的故事，包括情感上的挫敗、對親人的想念，甚至是被詐騙的經驗，都化為肢體表現。（李欣恬攝）

雲門舞集新作《霞》搶先看。（張鎧乙攝）

以巴哈音樂編舞並不容易，但雲門舞集藝術總監鄭宗龍，挑戰以同一套12首巴哈作品編創兩組舞，新作《霞》即將登場。他坦言，在編舞過程中，像是拿石頭砸自己的腳，「一次創作一個作品夠頭痛，這回一次創作兩個作品很痛苦。」

鄭宗龍打趣表示，一組舞者是「莊敬」，一組是「自強」，這是來自雲門劇場建物上的標語，也是舞者們一起編創舞作的心境，「疫情下，一切都必須莊敬自強。」

舞者身穿彩衣，順著巴哈組曲拉開序幕，襯著台上如同彩霞的佈景，此起彼落的跳躍，像是跳動的水彩筆；《霞》的用樂日本音樂家清水靖晃以薩克斯風詮釋的巴赫《無伴奏大提琴組曲》，舞者融入自身的故事，包括情感上的挫敗、對親人的想念，甚至是被詐騙的經驗，都化為肢體表現。

特別的是，以往雲門舞者以太極導引為身體表現基礎，這次加入了街舞元素，鄭宗龍表示，「舞者運用了很多小關節，有一些不同的肌肉部分運用。」

自紐約而來的音場設計師馬塞洛．阿內茲，也為舞作量身打造層次豐富的音場，包括一只特別打造的音箱，這是他與鄭宗龍一起激盪，研發瞬間空中急速掉落的音箱。而不同喇叭聲音位置的安排，也讓舞蹈配樂能順應不同場地，有更好的呈現。

首度來台的馬塞洛表示，台灣社會有一種熱情、樂於分享的特質，「身為外國人也能很快融入，對於內心情感的投射、連結很有幫助。在參與《霞》創作過程中，我時常忘記自己是在工作，非常享受這樣的過程與經驗。」