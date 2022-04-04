與國際音樂動態接軌，衛武營國家藝術文化中心4月首度推出「衛武營國際音樂節」，邀請享譽國際的韓國作曲家陳銀淑擔任藝術總監，規劃系列經典到當代經典音樂曲目，帶觀眾深入理解古今音樂發展脈絡。

陳銀淑表示，這將是一個植根於台灣，具有國際化且多元創新的音樂節，「呈現來自不同時代各類型音樂，包括當代最前線的新音樂，與國際間音樂界接軌，進行密集對話，讓此音樂節成為台灣音樂家和新藝術創作的平台。」

衛武營藝術總監簡文彬表示，現代音樂的樣貌並不是憑空出現，而是經由過去幾百年的累積演變至今，「如同沒有巴哈，就不會有海頓、貝多芬的出現，音樂發展像潮流，慢慢地沖刷出姿態萬千的音樂類型。」

開啟衛武營國際音樂節，簡文彬希望觀眾不只認識現代作曲家作品，同時也可聆聽過去當代的作品，同時發揚連結的精神，「即便目前仍在疫情籠罩下，緊握東方和西方交流的主軸，竭盡所能以音樂與世界對話。」

演出內容包括18至21世紀的音樂創作，以及專為音樂節創作的全新管弦樂作品，包括獨奏、交響音樂會、電影、即時影像等演出方式呈現。自4月8日起至17日在衛武營登場。