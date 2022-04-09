島嶼釀系列展演壓軸場 馬祖民俗文物館戶外盛大登場

2022馬祖國際藝術島－島嶼釀系列展演壓軸場《如果你來馬祖》音樂會，於4月9日晚間7點半在馬祖民俗文物館戶外盛大登場。（縣府提供）

2022馬祖國際藝術島－島嶼釀系列展演壓軸場《如果你來馬祖》音樂會，於4月9日晚間7點半在馬祖民俗文物館戶外盛大登場。（縣府提供）

2022馬祖國際藝術島－島嶼釀系列展演壓軸場《如果你來馬祖》音樂會，於4月9日晚間7點半在馬祖民俗文物館戶外盛大登場，吸引大批遊客及鄉親到場聆聽。

連江縣政府文化處表示，此次音樂會由音樂人李欣芸策劃，以馬祖山水景緻為材，人文風情為酵，醞釀出溫醇而壯闊的旋律，並邀國立臺灣交響樂團以管弦樂的優美與壯闊呈現馬祖精神，帶出馬祖悠遠的歷史脈絡。

「如果你來馬祖」，以假設句對聽眾發出邀請，邀請他們踏上馬祖感受與體驗閩東文化，與馬祖在地風土文化建立連結。相信每一位來訪的旅人經歷一番遊歷後，都可以跟著照樣造句，表達出自己心目中的馬祖。

國立臺灣交響樂團精選與地景、文化相關古典曲目，展現樂團特色之餘，也以古典樂悠揚旋律奏出馬祖島嶼風情。另邀請昊恩、趙詠華演唱中文歌曲，馬祖青年王禮俊、童聲合唱、雅韻合唱團等演唱福州話歌曲，體現馬祖音樂文化交流與傳承之精神。