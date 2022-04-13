台南市柳營奇美醫院近日展出58幅孕婦產後留下的胎盤拓印創作。（張毓翎攝）

柳營奇美醫院鼓勵和協助孕婦產後拓印胎盤，為整個孕產過程留下一個紀念。（張毓翎攝）

柳營奇美醫院鼓勵和協助孕婦產後拓印胎盤，為整個孕產過程留下一個紀念。（張毓翎攝）

柳營奇美醫院鼓勵和協助孕婦產後拓印胎盤，為整個孕產過程留下一個紀念。（張毓翎攝）

柳營奇美醫院鼓勵和協助孕婦產後拓印胎盤，為整個孕產過程留下一個紀念。（張毓翎攝）

柳營奇美醫院鼓勵和協助孕婦產後拓印胎盤，為整個孕產過程留下一個紀念。（張毓翎攝）

台南市柳營奇美醫院近日展出58幅孕婦產後留下的胎盤拓印創作，「原來胎盤長這樣！」媽媽徐玉齡說，生完3胎後就要「封肚」了，迎接第3胎前，決定大膽嘗試胎盤拓印，這次的作品是她和丈夫一起設計畫的，作品名稱為「四季」，象徵不論春、夏、秋、冬，每個季節都會陪在孩子身邊。

柳營奇美醫院產嬰單位護理長柯雅芳表示，胎盤在室溫放太久了會有味道，通常醫院都會把它當廢棄物丟掉，很多媽媽從來沒看過、摸過自己的胎盤，但胎盤是媽媽連結寶寶的暫時器官，維繫著生命的吐納與成長，所以孕婦生產前，院方鼓勵和協助孕婦產後拓印胎盤，為整個孕產過程留下一個紀念。

「每個胎盤和臍帶都有不一樣的故事」，柯雅芳分享說，每位媽媽的胎盤大小都不同，3000多公克種的新生兒，其胎盤比2500公克者大，臍帶也較粗，若是早產兒，拓印出來的胎盤面積就會比較小；此外，拓印創作的過程也很有趣，有位媽媽懷孕期間，幫孩子取了一個小名「小番茄」，產後拓印胎盤，就真的畫了一顆番茄。

育有3寶的徐玉齡說，生完第3胎後就要「封肚」了，因此懷老三時，跟丈夫決定這胎一定要做拓印，起初不知道要以什麼為主題，後來在護理師用心建議下，以拓印出來的形狀，用粉紅、黃色、橘色、藍色四種色彩繪出四季，兩旁還印上老三的腳丫子，是畢生難忘的回憶。

柳營奇美醫院院長黃順賢，本身也是位婦產科醫師，他說，沒想過產後的胎盤，竟能做成這麼美麗的圖畫，很感動，也直誇「這些作品美到可以拿出國比賽了」。這次活動展期到4月29日，展出在奇美醫院2樓奇藝角落，歡迎有興趣的民眾蒞臨欣賞。