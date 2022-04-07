今天是黨外運動人士鄭南榕過世33周年，也是台灣的「言論自由日」，蔡英文總統再提認知作戰，並表示，這一代的台灣人必須有能力，因應各種新型態對自由民主的挑戰，更要持續努力打造台灣，成為更多元、透明與活躍的民主社會，為世世代代的台灣人，奠定自由民主的永續基礎。

蔡英文今天在臉書表示，4月7日，是鄭南榕離開我們的日子，也是國定的言論自由日。33年前，他以肉身殉道，把威權轉型中的台灣，向著自由民主的方向加速推進。

她說，在這一天，我們感念鄭南榕為了堅持理念的奮不顧身，也感謝所有在那個威權年代，為了台灣，為了自由民主，犧牲個人，歷經苦難也要挺身而出的每一位先行者。正因為他們的無私奉獻，此刻的台灣人可以自由思想，可以大聲說話，可以沒有顧慮的爭執不同，享受與所有進步國家沒有差別的自由。

蔡英文強調，從威權走向民主，這數十年來的篳路藍縷，也提醒我們更應該為了自己還有未來每一代的台灣人，共同珍惜並且全力守護得來不易的一切，讓世世代代的台灣人，都不再經歷威權的壓迫傷害，永遠享有自由民主帶來的美好。

她說，近來，從俄國侵略烏克蘭的戰事中，各種錯假訊息的認知操作，讓我們警覺到言論自由的挑戰永遠都在。威權勢力藉者這樣的操作，意圖誤導我們的認知，分化團結，進而讓我們失去對民主自由的信心。「此時此刻，強化台灣民主的韌性，就是我們的責任」。

蔡英文認為，這一代的台灣人必須有能力，因應各種新型態對自由民主的挑戰，更要持續努力打造台灣，成為更多元、透明與活躍的民主社會，為世世代代的台灣人，奠定自由民主的永續基礎。只要台灣人民持之以恆的訴說民主、自由的故事，記取前人的精神和貢獻，並且堅持這條守護民主、捍衛自由的路，台灣的民主將會持續壯大。

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