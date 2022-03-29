美國參議院周一以68票對28票通過為美國半導體產業提供520億美元補貼的法案，這項程序性投票將把法案送回眾議院，並將透過繁瑣的程序啟動名為「協商」（conference）的正式程序，屆時參眾議員將尋求兩院的折衷版本，並達成協議。

參議院在去年6月首次通過晶片法案，該版本同時也授權1900億美元用於提升技術與研究，以強化美國面對中國的競爭力。

眾議院則在今年2月初通過自家版本的晶片法案。

這些法案在如何解決諸多美國面對中國的競爭力問題，以及如何解決貿易和氣候問題上，都提出不同的方法。

參議院商務委員會主席Maria Cantwell表示，這次的表決至關重要，可以「讓我們進行真正的協商」。

白宮發言人薩琪（Jen Psaki）表示，參議院的表決結果將強化美國的供應鏈，讓更多產品在美國製造，並確保在未來幾十年美國能領先中國和世界其他地方，我們期待眾議院也能迅速採取行動，展開正式的兩院協商程序。

眾院民主黨消息人士表示，眾議院最快將在本周晚些時候將法案送回參議院。參議院必須再次表決才能啟動正式「協商」程序，因此估算，可能要到今年夏天兩院才能達成最終協議。

美國商務部長雷蒙多表示，20年前美國生產全球近40%的晶片，如今只占全球晶片產量的12%。參議院的表決讓美國朝著「重振半導體製造業、確保關鍵供應鏈，以及帶回優質製造業工作」的目標又更邁進了一步。

上周五通用汽車宣布，受到晶片短缺影響，其位於印第安納州的皮卡工廠將在4月停產兩周。