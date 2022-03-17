彰化縣48歲吳姓男子，去年10月凌晨騎機車經過芳苑鄉一處民宅，發現大門沒鎖，又沒人在家，竟大剌剌進門閒晃，順手牽羊摸走一瓶市價50元的烏龍茶。

林姓屋主返家後，發現疑似有人入侵，調閱監視器畫面報警；吳男因在假釋期間內再犯侵入住宅竊盜，遭彰化地院法官判刑7個月。全案得上訴。

根據判決書，去年10月11日凌晨2時許，吳男騎機車行經林男住處時，發現大門沒上鎖，他直接下車走入屋內翻找財物，最後只拿走1瓶價值50元的烏龍茶。

林男根據監視器畫面發現住處遭陌生人入侵，趕緊報警，警方循線逮捕吳男，檢方並依竊盜罪嫌將他起訴。

吳男坦承犯案，供稱國中畢業後，領有電腦證照，在紡織廠工作，月薪2萬5千元，未婚而無子女，亦無負債，與中風的大哥同住在親戚的房子，因母親過世，要照顧生活無法自理、領有低收入戶證明的大哥。

法官審理時認為，吳男不思以正當途徑獲取所需財物，在假釋期間犯下竊盜罪，影響被害人居家安全與安寧，考量未與被害人達成和解或賠償被害人，故作如上處刑。