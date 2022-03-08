過去流通的貨幣雖已無法使用，但還是有許多愛好者喜歡收藏，一名女網友分享，媽媽找到了以前偷藏的私房錢，不僅數量多，連樣式也非常少見，引起網友熱議，還有內行人指出，其中一張印有「金門」字樣的50元紙鈔，有機會能以20倍的價格賣出。

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文表示，今（8日）媽媽無意間找到了以前偷藏的私房錢，但都是早期臺灣銀行印製的50元紙鈔和100元紙鈔，因此好奇詢問「哪家銀行可以換這些舊鈔嗎」。

從照片可見，由上往下排開的舊鈔上都有泛黃的痕跡，上排的50元紙鈔呈紫色調，紙鈔右方印有特殊花紋，還有阿拉伯數字及國字的50元的標示；100元紙鈔也與50元紙鈔類似，呈現綠色調，印有特殊花紋與阿拉伯數字及國字100元的標示。

其中最吸引網友目光的，是最下方的50元紙鈔，其與上方的紙鈔不同，呈現藍色調，並寫有國字的50元標示，雖然沒有印特殊花紋，但卻印有「金門」字樣，讓網友大開眼界，紛紛詢問「金門那張是什麼啊，真的沒見過」。

照片曝光後，不少網友解答原PO的疑問，表示可以拿到臺灣銀行兌換，但勸她留著收藏或轉賣，「建議你留著紀念」、「去舊幣商換可以換到好價錢，上網拍賣看看應該也不錯」。還有內行人分析，「上面的紙鈔品項不好，賣幣商或收藏家或許也不會要，頂多一張賣個幾十元吧，不過最下面那張金門的，如果全新且無折痕，大約可以賣到1000元左右」。

根據《金門日報》報導，早期金門與臺灣使用的紙鈔不同，但為了經濟與金融發展，最終貨幣改由臺灣銀行統一發行，形式和規制和當時市面流通的新臺幣相同，唯獨幣面上印有「金門」、「限金門通用」或「限金門地區通用」等字樣。其餘的50元及100元紙鈔則是第三套橫式新臺幣中的紙鈔，於民國61年推出，一直使用到2002年才停用。