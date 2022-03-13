一名男網友昨天表示，在肉圓店吃了一碗肉圓後，想要再喝一碗湯，但店家賣的湯選項很多，讓他十分猶豫，最後看到菜單下方寫著「隨便湯」，一碗售價50元，比其他湯貴5元，不料上桌後卻只是一碗蔬菜湯，令他心情瞬間從期待轉為失望，不過網友卻說隨便的台語唸起來就是「青菜」，且現在青菜不便宜，認為老闆給的份量不少，吃到就賺到。

原PO昨（12）日於臉書社團《爆廢公社公開板》指出，在肉圓店點吃了一碗肉圓後，又想加點一碗湯，由於老闆賣的湯選項很多，包括蘿蔔湯、豬血湯、魚丸湯、貢丸湯及苦瓜湯等，讓他難以抉擇，最後發現菜單下方寫著「隨便湯」，一碗售價50元，比其他湯貴了5元。

原PO以為「隨便湯」應是老闆隨興地給幾塊豬血、貢丸、魚丸等，他抱著期待的心情點了一碗，豈料上桌時碗裡裝的竟然是蔬菜湯，令他相當失望，本想向老闆抱怨，但因為湯品寫著「隨便」，他也就不計較了。

「隨便湯」其實是蔬菜湯，一碗售價50元。（圖／翻攝自爆廢公社公開板）

圖文一出，也引起網友熱烈論，「『隨便』要用台語念啦！老闆沒有寫錯啊」、「隨便台語是青菜啊」、「應該是青菜的台語」、「隨便的台語發音是青菜啊」、「最近蔬菜是真的不便宜，這個份量還可以啊！你賺到了」、「很營養豐富的湯耶」、「最近青菜真的滿貴的，所以算可以啦」、「這個湯我喜歡耶，外面找不到給這麼多菜的湯」。